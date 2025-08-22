Le Palais de Justice de Dijon Le Palais de justice Dijon
Le Palais de Justice de Dijon Le Palais de justice Dijon vendredi 13 mars 2026.
Le Palais de Justice de Dijon
Le Palais de justice 8 rue Amiral Roussin Dijon Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-06-22 15:45:00
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-13 2026-02-20 2026-03-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-04-17 2026-05-11 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-22
Longtemps resté inaccessible, le Palais de Justice récemment restauré vous ouvre désormais ses portes.
Sur les traces du prestigieux Parlement de Bourgogne fondé par Louis XI, arpentez les salles les plus emblématiques de ce monument du XVIe siècle la Salle des Pas Perdus, la Chambre Dorée, et la Salle des Assises.
Revivez le temps d’une visite guidée d’1h45 l’histoire de la Cour d’Appel de Dijon.
Nota La visite n’est pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant.
Les poussettes peuvent être acceptées à condition de pouvoir être pliées lors de la visite guidée.
Dans le cadre du plan Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l’accueil (bagages, poussette, etc…).
Nous vous invitons à prendre vos dispositions avant le départ de la visite. .
Le Palais de justice 8 rue Amiral Roussin Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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L’événement Le Palais de Justice de Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-01-30 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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