Grand tour patrimoine Bibliothèque patrimoniale et d’étude Dijon

Bibliothèque patrimoniale et d’étude 3 Rue de l’École de Droit Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-01-03 10:00:00

fin : 2026-01-03 11:00:00

2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07

Entrez dans l’univers envoûtant de la Bibliothèque patrimoniale et d’étude. Derrière les murs de l’ancien collège jésuite se cachent des salles spectaculaires, des rayonnages chargés d’ouvrages anciens et un globe terrestre monumental. Une visite guidée étonnante, un voyage hors du temps… Venez vivre l’expérience ! .

Bibliothèque patrimoniale et d’étude 3 Rue de l’École de Droit Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

