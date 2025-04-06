Vide Grenier quartier République null Place de la République Dijon

Dijon

Vide Grenier quartier République

null Place de la République Place de la République Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’Union Commerciale du Quartier République organise son vide-grenier place de la République le dimanche 28 juin 2026 de 8h à 18h !

Informations & Inscription uc.republique@gmail.com .

null Place de la République Place de la République Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté uc.republique@gmail.com

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English : Vide Grenier quartier République

L’événement Vide Grenier quartier République Dijon a été mis à jour le 2026-04-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)