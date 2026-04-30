Marché des créateurs 100% local Dijon
Marché des créateurs 100% local Dijon dimanche 28 juin 2026.
Dijon
Marché des créateurs 100% local
Place Notre Dame Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-19 2026-08-16 2026-10-18
Le Marché des Créateurs 100% Local fait son grand retour pour une édition 2026 !
Vous pourrez y (re)découvrir des créateurs, artistes et artisans locaux ! De quoi faire le plein de créations originales, locales et faites main.
Dates 2026 19 avril, 28 juin, 19 juillet, 16 août et 18 octobre !
Chaque 3ème dimanche du mois, Place Notre-Dame, de 10h00 à 17h00.
Un rendez-vous mensuel à ne (surtout) pas manquer !
Attention pas de marché des créateurs en mai et septembre. .
Place Notre Dame Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 50 99 90
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English : Marché des créateurs 100% local
L’événement Marché des créateurs 100% local Dijon a été mis à jour le 2026-04-01 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès