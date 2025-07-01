Dijon la nuit Office de tourisme Dijon
Dijon la nuit Office de tourisme Dijon vendredi 3 juillet 2026.
Dijon
Dijon la nuit
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-08-25 22:45:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-15
À la tombée de la nuit, ruelles et monuments du centre historique de Dijon revêtent leurs habits de nuit. Profitez de la mise en lumière des sites historiques pour une découverte insolite de la ville. Vous tomberez notamment sous le charme de l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne. .
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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English : Dijon la nuit
L’événement Dijon la nuit Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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