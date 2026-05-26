Dijon

Visite Dijon, jungle urbaine!

8 Rue Vaillant Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07

La ville est un véritable zoo où les animaux sont cachés partout: sculptés, peints, visibles ou cachés, réaliste ou symboliques ils ne sont pas là pour rien et n’attendent que vous pour les découvrir et écouter leurs histoires au cours d’une balade guidée ludique et décontractée adaptée à tous les âges. Durée 1h30 environ

Rv et départ 8 rue Vaillant, devant le Musée Rude .

8 Rue Vaillant Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite Dijon, jungle urbaine!

L’événement Visite Dijon, jungle urbaine! Dijon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)