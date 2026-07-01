L’affaire méchant loup, Minoterie Scène conventionnée, Dijon

Informations pratiques

L’affaire méchant loup Mardi 7 juillet, 18h30 Minoterie Scène conventionnée Côte-d’Or

Réservation pro auprès d’Emmanuelle Dandrel emma.dandrel@gmail.com – 06 62 16 98 27 – Gratuit – sans réservation dans la limite des places disponibles. Places à retirer 30 minutes à partir de 18h. Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00

Le loup est-il méchant par nature ou victime de son injuste réputation ? Paula Giusti mène l’enquête à partir d’une savoureuse réécriture de La Chèvre de Monsieur Seguin. Signée par Marie-Sabine Roger, cette version inédite du conte d’Alphonse Daudet nous raconte une autre histoire : celle d’un gentil loup solitaire et d’une chèvre pas si innocente que cela, voire même carrément bagarreuse. Au cœur d’un théâtre d’ombres aux multiples facettes, accompagnée par un musicien-bruiteur, Paula Giusti avance avec la complicité des enfants. Grâce à eux, L’Affaire Méchant loup promet de beaux rebondissements car heureusement, rien n’est immuable, et surtout pas les préjugés !

Minoterie Scène conventionnée 75 avenue Jean Jaures dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « info@todaviateatro.com »}, {« type »: « email », « value »: « emma.dandrel@gmail.com »}]

Toda Vía Teatro – Paula Giusti théâtre d’ombres marionnettes