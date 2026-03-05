Les Fêtes de la Vigne

Dijon Côte-d'Or

Célébrons 80 ans de Fêtes de la Vigne à Dijon et en Côte-d’Or !

Un festival qui fait dialoguer danse, musique, chant, costumes et gastronomie.

Des spectacles, des concerts, des animations, des ateliers danse au cœur de Dijon et dans le département.

Des spectacles du Monde en grand et petit format sur la scène principale au coeur du Jardin Darcy (du mercredi au dimanche) et sur la scène Bareuzai, place François Rude (samedi après-midi et en soirée).

Deux soirées Bal Trad Concert à Danser place Darcy (jeudi et vendredi).

Une soirée musique festive (samedi) et une soirée musique du monde (dimanche) sur la scène principale au coeur du jardin Darcy.

La traditionnelle parade internationale rue de la Liberté (dimanche).

Des apéritifs avec des groupes internationaux invités au Cellier de Clairvaux (jeudi, vendredi et samedi).

Des dégustations de vins des Climats à la Fontaine du Bareuzai, place François Rude (samedi et dimanche) et au Jardin Darcy (du mercredi au dimanche).

Des animations jeune public Journée des enfants au Jardin Darcy (vendredi après-midi) et Festival des Enfants place François Rude (samedi matin).

Des animations du plateau piétonnier dijonnais.

Stage de musique trad avec Rémi Geffroy (vendredi matin) et de chant traditionnel avec Evelyne Girardon (vendredi après-midi).

Les Fêtes de la Vigne s’invitent à Châtillon-sur-Seine le temps d’un week-end (samedi 4 et dimanche 6 juillet).

Des animations et spectacles dans des communes du département (mardi).

Dans le cadre des célébrations de 80 ans de Fêtes de la Vigne, deux créations exceptionnelles Concert avec l’orchestre Philharmonique de Dijon et deux ensembles internationaux invités place de la Libération (samedi en fin d’après-midi) et création entre Arts Traditionnels et musique électro avec RISK et un ensemble international invité sur la scène principale au coeur du jardin Darcy (vendredi en soirée).

Et bien d’autres choses à déguster sans modération… .

Jardin Darcy Place Darcy Place François Rude Cellier de Clairvaux Plateau piétonnier de Dijon Châtillon-sur-Seine Communes du département. Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

