Héron Perché – Chanson française, Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé, Dijon
Héron Perché – Chanson française, Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé, Dijon dimanche 21 juin 2026.
Héron Perché – Chanson française Dimanche 21 juin, 19h30 Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé Côte-d’Or
Places limitées à 80 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Héron perché est auteur-compositeur-interprète de chanson française. Ses textes excentriques sont portés par des rythmes folk aux arrangements baroques. Venez partager une envolée musicale poétique et épique !
Concert programmé avec le soutien de la Ville de Dijon.
Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Héron perché est auteur-compositeur-interprète de chanson française. Ses textes excentriques sont portés par des rythmes folk aux arrangements baroques. Venez partager une envolée musicale poétique !…
© Marion Lamiral
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