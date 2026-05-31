Héron Perché – Chanson française, Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé, Dijon

Héron Perché – Chanson française Dimanche 21 juin, 19h30 Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé Côte-d’Or

Places limitées à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Héron perché est auteur-compositeur-interprète de chanson française. Ses textes excentriques sont portés par des rythmes folk aux arrangements baroques. Venez partager une envolée musicale poétique et épique !

Concert programmé avec le soutien de la Ville de Dijon.

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Héron perché est auteur-compositeur-interprète de chanson française. Ses textes excentriques sont portés par des rythmes folk aux arrangements baroques. Venez partager une envolée musicale poétique !…

© Marion Lamiral