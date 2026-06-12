RENATA (chanson française) à la Fête de la Musique Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé Dijon dimanche 21 juin 2026.

Dijon

RENATA (chanson française) à la Fête de la Musique

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé 8, rue de la Chouette Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 18:45:00

Date(s) :

2026-06-21

Au programme de ce concert de RENATA pour la Fête de la Musique de jolies rencontres, des confidences et bien d’autres sujets qui lui tiennent à cœur tout est prétexte à chansons !

Des compositions personnelles, le plus souvent, mais aussi quelques reprises pour présenter les spectacles à venir.

RENATA, au chant, est accompagnée par Estelle Harbulot au violon et Francis Harbulot au piano.

Programmation ville de Dijon.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Concert présenté avec le soutien de la ville de Dijon. .

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé 8, rue de la Chouette Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 31 40 contact@confidences-chanson.fr

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English : RENATA (chanson française) à la Fête de la Musique

L’événement RENATA (chanson française) à la Fête de la Musique Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par La Côte-d’Or J’adore