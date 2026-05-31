Seize-Cordes à la chouette !, Devant la moutarderie Fallot de Dijon, Dijon
Seize-Cordes à la chouette !, Devant la moutarderie Fallot de Dijon, Dijon dimanche 21 juin 2026.
Seize-Cordes à la chouette ! Dimanche 21 juin, 18h00 Devant la moutarderie Fallot de Dijon Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Ils sont de retour vers la chouette de Dijon !
Deux guitares et une basse interpréteront des morceaux de picking, de jazz, de rock et autres valses manouches.
Et cette année une merveilleuse surprise avec la voix fantastique d’Alexandra.
A écouter absolument !
Musique gratuite et continue de 18h à minuit, il vous suffit de passer…
Devant la moutarderie Fallot de Dijon 16 rue de la chouette 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Ils sont de retour vers la chouette de Dijon !
©Seize-Cordes
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