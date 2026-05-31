Seize-Cordes à la chouette !, Devant la moutarderie Fallot de Dijon, Dijon

Seize-Cordes à la chouette ! Dimanche 21 juin, 18h00 Devant la moutarderie Fallot de Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Ils sont de retour vers la chouette de Dijon !

Deux guitares et une basse interpréteront des morceaux de picking, de jazz, de rock et autres valses manouches.

Et cette année une merveilleuse surprise avec la voix fantastique d’Alexandra.

A écouter absolument !

Musique gratuite et continue de 18h à minuit, il vous suffit de passer…

Devant la moutarderie Fallot de Dijon 16 rue de la chouette 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Ils sont de retour vers la chouette de Dijon !

©Seize-Cordes