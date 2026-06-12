Passés intérieurs les visites guidées de l’exposition Dijon
Passés intérieurs les visites guidées de l’exposition Dijon samedi 20 juin 2026.
Dijon
Passés intérieurs les visites guidées de l’exposition
12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-26 2026-08-30
Le 1204 propose, à travers sa nouvelle exposition, une plongée dans l’habitat dijonnais du Moyen Âge. En collaboration, avec l’Université Bourgogne Europe, cette exposition révèle les résultats de plusieurs années de recherches et d’études de plus de 700 inventaires après décès dijonnais. Une collection riche et exceptionnelle qui ouvre la porte du quotidien des Dijonnaises et des Dijonnais des 14? et 15? siècles. .
12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 88 76 patrimoine@ville-dijon.fr
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English : Passés intérieurs les visites guidées de l’exposition
L’événement Passés intérieurs les visites guidées de l’exposition Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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