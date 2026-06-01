Renata en concert (chanson française), Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé, Dijon

Renata en concert (chanson française) Dimanche 21 juin, 17h00, 18h00 Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00

Renata, auteure-compositrice-interprète dijonnaise, vous propose de jolies rencontres, des confidences et bien d’autres sujets qui lui tiennent à cœur : tout est prétexte à chanson !

Des compositions personnelles, le plus souvent, mais aussi quelques reprises pour présenter les spectacles à venir.

RENATA, au chant, est accompagnée par Francis Harbulot au piano.

Programmation « ville de Dijon ».

Concert présenté avec le soutien de la ville de Dijon.

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé 8, rue de la Chouette 21000 DIJON Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Renata, auteure-compositrice-interprète dijonnaise, vous propose de jolies rencontres, des confidences et bien d’autres sujets qui lui tiennent à cœur : tout est prétexte à chanson !

© Confidences – Chanson française