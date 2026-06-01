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Renata en concert (chanson française), Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé, Dijon

Renata en concert (chanson française), Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé, Dijon

Renata en concert (chanson française), Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé, Dijon dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Cour d'Honneur de l'Hôtel de Vogüé

Adresse : 8, rue de la Chouette 21000 DIJON

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Renata en concert (chanson française) Dimanche 21 juin, 17h00, 18h00 Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00

Renata, auteure-compositrice-interprète dijonnaise, vous propose de jolies rencontres, des confidences et bien d’autres sujets qui lui tiennent à cœur : tout est prétexte à chanson !
Des compositions personnelles, le plus souvent, mais aussi quelques reprises pour présenter les spectacles à venir.
RENATA, au chant, est accompagnée par Francis Harbulot au piano.
Programmation « ville de Dijon ».
Concert présenté avec le soutien de la ville de Dijon.

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Vogüé 8, rue de la Chouette 21000 DIJON Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Renata, auteure-compositrice-interprète dijonnaise, vous propose de jolies rencontres, des confidences et bien d’autres sujets qui lui tiennent à cœur : tout est prétexte à chanson !

© Confidences – Chanson française

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