Support Your BFC Band, Kaslan, Amalgam, La Vapeur, Dijon

Support Your BFC Band, Kaslan, Amalgam Vendredi 5 juin, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Kaslan / FR – Dijon

Kaslan, c’est un trio mêlant grooves hip-hop, musiques électro et sonorités des Balkans pour vibrer les corps et danser les foules.

Amalgam / _FR – B_esançon

Amalgam c’est d’abord un groupe d’amis qui se sont rencontrés au lycée. Leur musique hybride rassemble l’énergie du rock, le lyrisme du violoncelle, et l’envoûtement des séquences de synthé.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/kaslan-amalgam »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Hybride, Support Your BFC Band la Vapeur Dijon

DR