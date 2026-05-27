Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon
Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon jeudi 4 juin 2026.
Dijon
Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon
Archives départementales de la Côte-d’Or 8 Rue Jeannin Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 08:30:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Philippe Jozelon a eu carte blanche pour s’emparer (photographiquement !) du Palais des Archives afin d’en faire le thème de ses nouvelles créations. Une exposition qui présentera des créations multisupports intégrant photographie, dessin et outils issus de l’Intelligence Artificielle, toutes inspirées par le bâtiment et son histoire, les fonds qui y sont conservés et même le personnel qui y travaille. .
Archives départementales de la Côte-d’Or 8 Rue Jeannin Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon
L’événement Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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