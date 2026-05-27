Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon

Dijon

Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon

Archives départementales de la Côte-d’Or 8 Rue Jeannin Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 08:30:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Philippe Jozelon a eu carte blanche pour s’emparer (photographiquement !) du Palais des Archives afin d’en faire le thème de ses nouvelles créations. Une exposition qui présentera des créations multisupports intégrant photographie, dessin et outils issus de l’Intelligence Artificielle, toutes inspirées par le bâtiment et son histoire, les fonds qui y sont conservés et même le personnel qui y travaille. .

Archives départementales de la Côte-d’Or 8 Rue Jeannin Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon

L’événement Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)