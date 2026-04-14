Bienvenue à la Fabrique Mulot & Petitjean !, La fabrique Mulot et Petit Jean, 6 boulevard de l’Ouest, Dijon

Bienvenue à la Fabrique Mulot & Petitjean ! 5 et 6 juin La fabrique Mulot et Petit Jean, 6 boulevard de l’Ouest Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Entre tradition et modernité, Mulot & Petitjean demeure une entreprise familiale, fidèle à une tradition et un savoir-faire transmis de génération en génération. Aujourd’hui, notre pain d’épices est toujours fabriqué de manière artisanale, avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés afin d’offrir à notre clientèle des produits de haute qualité. En mars 2012, la maison Mulot & Petitjean a été labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant pour son histoire et son patrimoine séculaire, ses capacités d’innovation, et son savoir-faire rare. Fiers de ce patrimoine culinaire et de notre histoire, nous allons vous faire découvrir les secrets de cette recette, qui a fait de Dijon la capitale du Pain d’épices.

La fabrique Mulot et Petit Jean, 6 boulevard de l’Ouest 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Fondée en 1796, la maison Mulot & Petitjean est l’héritière d’une longue et prestigieuse histoire.

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