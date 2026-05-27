Dijon

À 1000 temps

5B Rue Devosge Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les percussionnistes sont un peu des magiciens… Sous leurs doigts naît le rythme, la mélodie, une histoire. Le moindre objet prend vie et s’anime, devient instrument. Percussions classiques venues de par le monde, percussions urbaines qui naissent au coin d’une table, au coin d’une rue, percussions corporelles ou encore vocales, ce surprenant spectacle porté par quatre percussionnistes de l’Orchestre Dijon Bourgogne vous entraîne à la découverte d’un monde qui bruisse, claque, chuchote, murmure, crie et tempête, caresse ou percute.

Le plateau se mue, se transforme, au gré des œuvres et des instruments. Les musiciens se découvrent percussion , sont percussion , leur corps, leur voix deviennent instrument, les objets du quotidien se transforment et prennent vie sous leurs doigts et baguettes, le brouhaha quotidien s’organise, devient partition. C’est toute une palette sonore qui s’offre au public et étonne par la variété de ses sons, de ses couleurs du marimba au vibraphone, des congas aux bongos, tom, caisse claire et grosse caisse se font la malle de l’orchestre et viennent rejoindre sur scène tout un tas d’objets et de mobilier sonores, pour notre plus grande joie. .

5B Rue Devosge Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À 1000 temps

L’événement À 1000 temps Dijon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)