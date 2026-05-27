À 1000 temps Dijon

À 1000 temps Dijon
À 1000 temps Dijon samedi 30 mai 2026.
Dijon
À 1000 temps
5B Rue Devosge Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les percussionnistes sont un peu des magiciens… Sous leurs doigts naît le rythme, la mélodie, une histoire. Le moindre objet prend vie et s’anime, devient instrument. Percussions classiques venues de par le monde, percussions urbaines qui naissent au coin d’une table, au coin d’une rue, percussions corporelles ou encore vocales, ce surprenant spectacle porté par quatre percussionnistes de l’Orchestre Dijon Bourgogne vous entraîne à la découverte d’un monde qui bruisse, claque, chuchote, murmure, crie et tempête, caresse ou percute.
Le plateau se mue, se transforme, au gré des œuvres et des instruments. Les musiciens se découvrent percussion , sont percussion , leur corps, leur voix deviennent instrument, les objets du quotidien se transforment et prennent vie sous leurs doigts et baguettes, le brouhaha quotidien s’organise, devient partition. C’est toute une palette sonore qui s’offre au public et étonne par la variété de ses sons, de ses couleurs du marimba au vibraphone, des congas aux bongos, tom, caisse claire et grosse caisse se font la malle de l’orchestre et viennent rejoindre sur scène tout un tas d’objets et de mobilier sonores, pour notre plus grande joie. .
5B Rue Devosge Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À 1000 temps
L’événement À 1000 temps Dijon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Mai à vélo en soirée, Dijon, cour des Chantalistes, Dijon 27 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : MAI à VELO CHANTALISTE EN SOIREE, COUR CHANTALISTES, 26 AVENUE G. EIFFEL, DIJON 27 mai 2026
- Dans le coeur des ateliers créatrice en live et boutique éphémère Hôtel de Vogüé Dijon 29 mai 2026
- So Chouette Ukulélé festival 3# parc des Apothicaires Dijon 29 mai 2026
- Les Apéritifs de la Tour Office de tourisme Dijon 29 mai 2026