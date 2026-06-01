Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de la Banque de France de Dijon, Banque de France de Dijon, Dijon

Visite de la Banque de France de Dijon, Banque de France de Dijon, Dijon

Visite de la Banque de France de Dijon, Banque de France de Dijon, Dijon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Banque de France de Dijon

Adresse : rue des godrans dijon

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Visite de la Banque de France de Dijon Samedi 6 juin, 10h00 Banque de France de Dijon Côte-d’Or

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

La Banque de France à Dijon vous invite à sa quatrième journée Portes Ouvertes, le samedi 06 juin, de 10h00 à 18h30.

Sur le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir le parc de la Banque de France de Dijon.

Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.

Au programme des ateliers :

Atelier 1 (10 min) – La biodiversité et le climat à la Banque de France et à Dijon
• Le rôle des banques centrales face aux enjeux climatiques et à la préservation de la biodiversité
• L’aménagement du parc de la Banque de France et le partenariat avec la LPO

Atelier 2 (10 min) – Muséographie « Banque d’hier et d’aujourd’hui »
• Présentation du parcours muséal et des métiers d’hier
• Mise en lumière des activités actuelles de la Banque

Atelier 3 (20 min) – EDUCFI
• Animation de la roue EDUCFI

Atelier 4 (20 min) – Ensemble, dialoguons
• Échanges animés par des économistes de la DGSEI et de la DIR COM

Atelier 5 (20 min) – Authentification des billets
• La monnaie sous toutes ses formes et la reconnaissance des faux billets

Entrée gratuite : accès libre

Nous vous attendons nombreux pour cette journée d’échanges et de découvertes !

Banque de France de Dijon rue des godrans dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « reg27-communication@banque-france.fr »}]
Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.

À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)