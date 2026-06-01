Visite de la Banque de France de Dijon, Banque de France de Dijon, Dijon
Visite de la Banque de France de Dijon, Banque de France de Dijon, Dijon samedi 6 juin 2026.
Visite de la Banque de France de Dijon Samedi 6 juin, 10h00 Banque de France de Dijon Côte-d’Or
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
La Banque de France à Dijon vous invite à sa quatrième journée Portes Ouvertes, le samedi 06 juin, de 10h00 à 18h30.
Sur le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir le parc de la Banque de France de Dijon.
Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.
Au programme des ateliers :
Atelier 1 (10 min) – La biodiversité et le climat à la Banque de France et à Dijon
• Le rôle des banques centrales face aux enjeux climatiques et à la préservation de la biodiversité
• L’aménagement du parc de la Banque de France et le partenariat avec la LPO
Atelier 2 (10 min) – Muséographie « Banque d’hier et d’aujourd’hui »
• Présentation du parcours muséal et des métiers d’hier
• Mise en lumière des activités actuelles de la Banque
Atelier 3 (20 min) – EDUCFI
• Animation de la roue EDUCFI
Atelier 4 (20 min) – Ensemble, dialoguons
• Échanges animés par des économistes de la DGSEI et de la DIR COM
Atelier 5 (20 min) – Authentification des billets
• La monnaie sous toutes ses formes et la reconnaissance des faux billets
Entrée gratuite : accès libre
Nous vous attendons nombreux pour cette journée d’échanges et de découvertes !
Banque de France de Dijon rue des godrans dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « reg27-communication@banque-france.fr »}]
Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.
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