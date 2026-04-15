Visite d’un jardin à Dijon, Jardin de particulier à Dijon, Dijon

Visite d’un jardin à Dijon 6 et 7 juin Jardin de particulier à Dijon Côte-d’Or

5€ reversés à l’Association Jardins et Santé / Gratuit pour les – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez ce charmant jardin situé Rue de Longvic lors d’une visite commentée par ses propriétaires.

Jardin de particulier à Dijon 56 Rue de Longvic 21000 DIJON Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 66 59 19 Venez visiter ce jardin de ville s’étendant sur 1 000 m². Débuté il y a 40 ans avec de nombreux rosiers anciens, dont « Gloire de Dijon », premier rosier jaune créé par le rosiériste dijonnais Jacotot. Un Paul’s Himalayan musk part à l’assaut d’un sapin, un discret potager est réservé à la culture de tomates variées. Un jardin en perpétuelle évolution selon le caprice des jardiniers. Parking gratuit dans la rue

Découvrez ce charmant jardin situé Rue de Longvic lors d’une visite commentée par ses propriétaires.

© Michel Dauvergne