Club Yaourt – Release Party, La Vapeur, Dijon

Club Yaourt – Release Party Vendredi 5 juin, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Club Yaourt / FR – Dijon

Deux rappeurs sportifs enchaînent les mi-temps, sur des productions aussi énergiques, qu’inattendues. Beaucoup de basses, des batteries technoïdes, et des paroles locales bio, voilà la tactique du Club ! L’autodérision et la simplicité de ces deux coéquipiers, vous feront passer le temps à toute berzingue.

Ils seront accompagnés de Pleorad et Dephas8, deux artistes également de la scène locale dijonnaise.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/club-yaourt-release-party »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Rap, Release party La Vapeur Concert

DR