Queens of Soul & Gospel, Place Francois Rude – DIJON, Dijon

Queens of Soul & Gospel Dimanche 21 juin, 18h00, 20h00, 22h00 Place Francois Rude – DIJON Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Du Gospel mais pas que !…

Cette année , SINGALL fait un pas de coté , un pas à coté du Gospel sans s’en éloigner vraiment…

Et fait la part belle aux QUEENS OF SOUL AND GOSPEL.*

2026 : c’est LADIES FIRST ! * avec un répertoire qui rend hommage à des artistes légendaires comme Nina Simone, Aretha Franklin, Yolanda Adams et aussi Alicia Keys ,Whitney Houston ou Queen B…

Elles seront toutes là…

Parce que les voix uniques et puissantes de ces divas et les musiques soul and R&B s’inscrivent dans l’héritage du Gospel .

Parce que la lutte et l’espoir, thèmes récurrents du Gospel sont aussi portés par ces musiques populaire s profanes.

Parce que les combats individuels et collectifs de ces femmes résonnent encore aujourd’hui.

Laissez vous transporter par plus de 100 choristes qui s’unissent ici pour porter l’émotion , la force et la modernité de ces artistes et de leur musique.

Frissons garantis!

Place Francois Rude – DIJON Place Francois Rude ( Bareuzai), Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Du Gospel mais pas que !…

©singallmusic @edouardbarra