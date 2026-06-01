Le Brunch des Halles de Dijon rue Claude Ramey Dijon

Dijon

Le Brunch des Halles de Dijon

rue Claude Ramey Halles de Dijon Dijon Côte-d’Or

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-09-13 14:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20

La ville de Dijon organise la 11ème édition le Brunch des Halles de Dijon, tous les dimanches du 21 juin au 20 septembre 2026, de 10h30 à 14h30, avec la collaboration et complicité des chefs et restaurants partenaires soit 14 dimanches.

Les Halles seront aménagées pour accueillir les bruncheurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec une scénographie, des animations et des performances musicales d’artistes qui embelliront l’évènement.

Les Halles pourront accueillir chaque dimanche, jusqu’à 400 convives, au tarif de 29€ pour les adultes et de 14€ pour les enfants de 5 à 12 ans.

Les clients seront invités à venir déguster leur brunch aux Halles, ils seront accueillis en musique pour donner une couleur festive à l’évènement.

Le mot d’ordre est simple le Brunch des Halles est un évènement ouvert à tous, enfants et adultes de tous âges, les Dijonnaises et Dijonnais, les métropolitains, les touristes…

Genèse de l’événement

Les Halles centrales constituent une vitrine du terroir bourguignon et contribuent à faire de Dijon une capitale gastronomique incontournable. Elles participent à la dynamique engagée visant à renforcer l’attractivité de la ville au côté du lancement de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, de l’intégration du secteur sauvegardé de Dijon au périmètre des Climats du Vignoble de Bourgogne inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et du classement du centre-ville en Zone Touristique.

Dijon s’impose comme une destination touristique et pour encourager cette évolution, l’offre doit s’étoffer pour accroitre l’attractivité de la ville. L’animation du centre-ville et un commerce diversifié compatible avec les nouvelles pratiques du consommateur contribuant à atteindre cet objectif.

La saison 2026 Le maintien du Brunch sous les Halles témoigne de la volonté, de la municipalité d’où faire des Halles gourmandes pour un rayonnement confirmé au-delà de la métropole.

LE BHD | Ouverture de la saison des Brunchs

De 10h30 à 14h30 avec 4 services 10h30, 11h30, 12h30, 13h30 Possibilité de 100 personnes à chaque service

LE PROGRAMME

21/06 Brunch en musique par Les 3 Ducs

28/06 Brunch de toute beauté par Le Gourmet Traiteur

05/07 Brunch des commerçants des Halles par Commerçants des Halles

12/07 Brunch zéro déchet par Traiteur Kër

19/07 Brunch des Artisanes par Kook’in

26/07 Brunch des Ducs par Les 3 Ducs

02/08 Brunch des créateurs par Commerçants des Halles

09/08 Brunch Cassis par Le Plaisir du Goût

16/08 Chouette Brunch par Le Soufflot de Meursault

23/08 Brunch Royal par Château de Saulon

30/08 Brunch des Gourmets par Le Gourmet Traiteur

06/06 Brunch des Chineurs par Maison Barra Traiteur

13/09 Arty Brunch par Le Bistrot de Norges

14/09 Brunch Green par Les 3 Ducs

Pendant les brunchs

– Jeux en bois à volonté

– Des buts, des rires, du Bbabyfoot ! (René Pierre)

– Chouchoutage express au Boudoir du BHD

Restez connectés !

Retrouvez tous les lundis le menu du chef ainsi que le nom du groupe de musique sur la page Facebook de l’événement Le BHD.

Attention Pour les moyens de paiement nous n’acceptons pas les chèques bancaires & postaux, les chèques vacances, les chèques déjeuners. .

rue Claude Ramey Halles de Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44

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English : Le Brunch des Halles de Dijon

L’événement Le Brunch des Halles de Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-06-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme