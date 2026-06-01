Le Brunch des Halles de Dijon rue Claude Ramey Dijon
Le Brunch des Halles de Dijon rue Claude Ramey Dijon dimanche 21 juin 2026.
Dijon
Le Brunch des Halles de Dijon
rue Claude Ramey Halles de Dijon Dijon Côte-d’Or
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-09-13 14:30:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20
La ville de Dijon organise la 11ème édition le Brunch des Halles de Dijon, tous les dimanches du 21 juin au 20 septembre 2026, de 10h30 à 14h30, avec la collaboration et complicité des chefs et restaurants partenaires soit 14 dimanches.
Les Halles seront aménagées pour accueillir les bruncheurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec une scénographie, des animations et des performances musicales d’artistes qui embelliront l’évènement.
Les Halles pourront accueillir chaque dimanche, jusqu’à 400 convives, au tarif de 29€ pour les adultes et de 14€ pour les enfants de 5 à 12 ans.
Les clients seront invités à venir déguster leur brunch aux Halles, ils seront accueillis en musique pour donner une couleur festive à l’évènement.
Le mot d’ordre est simple le Brunch des Halles est un évènement ouvert à tous, enfants et adultes de tous âges, les Dijonnaises et Dijonnais, les métropolitains, les touristes…
Genèse de l’événement
Les Halles centrales constituent une vitrine du terroir bourguignon et contribuent à faire de Dijon une capitale gastronomique incontournable. Elles participent à la dynamique engagée visant à renforcer l’attractivité de la ville au côté du lancement de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, de l’intégration du secteur sauvegardé de Dijon au périmètre des Climats du Vignoble de Bourgogne inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et du classement du centre-ville en Zone Touristique.
Dijon s’impose comme une destination touristique et pour encourager cette évolution, l’offre doit s’étoffer pour accroitre l’attractivité de la ville. L’animation du centre-ville et un commerce diversifié compatible avec les nouvelles pratiques du consommateur contribuant à atteindre cet objectif.
La saison 2026 Le maintien du Brunch sous les Halles témoigne de la volonté, de la municipalité d’où faire des Halles gourmandes pour un rayonnement confirmé au-delà de la métropole.
LE BHD | Ouverture de la saison des Brunchs
De 10h30 à 14h30 avec 4 services 10h30, 11h30, 12h30, 13h30 Possibilité de 100 personnes à chaque service
LE PROGRAMME
21/06 Brunch en musique par Les 3 Ducs
28/06 Brunch de toute beauté par Le Gourmet Traiteur
05/07 Brunch des commerçants des Halles par Commerçants des Halles
12/07 Brunch zéro déchet par Traiteur Kër
19/07 Brunch des Artisanes par Kook’in
26/07 Brunch des Ducs par Les 3 Ducs
02/08 Brunch des créateurs par Commerçants des Halles
09/08 Brunch Cassis par Le Plaisir du Goût
16/08 Chouette Brunch par Le Soufflot de Meursault
23/08 Brunch Royal par Château de Saulon
30/08 Brunch des Gourmets par Le Gourmet Traiteur
06/06 Brunch des Chineurs par Maison Barra Traiteur
13/09 Arty Brunch par Le Bistrot de Norges
14/09 Brunch Green par Les 3 Ducs
Pendant les brunchs
– Jeux en bois à volonté
– Des buts, des rires, du Bbabyfoot ! (René Pierre)
– Chouchoutage express au Boudoir du BHD
Restez connectés !
Retrouvez tous les lundis le menu du chef ainsi que le nom du groupe de musique sur la page Facebook de l’événement Le BHD.
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rue Claude Ramey Halles de Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44
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English : Le Brunch des Halles de Dijon
L’événement Le Brunch des Halles de Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-06-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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