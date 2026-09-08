Informations pratiques

Troyes

Alex Fredo

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 21:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle !

Il est donc pas évident de vous en parler. La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons.

Et que j’ai hâte de vous retrouver.



Après un premier spectacle à Paris et en tournée dans toute la France, Alex revient avec un nouveau spectacle !

Avec son sens de l’humour incisif, il aborde des thèmes variés allant de la vie quotidienne aux relations humaines, tout en y ajoutant sa touche personnelle et parfois décalée.

Son talent d’improvisation lui permet de créer des moments forts, transformant chaque représentation en une expérience unique.

Et vous n’êtes pas à l’abri qu’il sorte sa guitare !



Révélation du Montreux Comedy, foulant les scènes des Comedy clubs les plus prestigieux, il cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Alex Fredo Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne