Alex Fredo Troyes
jeudi 1 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Alex Fredo
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 21:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle !
Il est donc pas évident de vous en parler. La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons.
Et que j’ai hâte de vous retrouver.
Après un premier spectacle à Paris et en tournée dans toute la France, Alex revient avec un nouveau spectacle !
Avec son sens de l’humour incisif, il aborde des thèmes variés allant de la vie quotidienne aux relations humaines, tout en y ajoutant sa touche personnelle et parfois décalée.
Son talent d’improvisation lui permet de créer des moments forts, transformant chaque représentation en une expérience unique.
Et vous n’êtes pas à l’abri qu’il sorte sa guitare !
Révélation du Montreux Comedy, foulant les scènes des Comedy clubs les plus prestigieux, il cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Alex Fredo Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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