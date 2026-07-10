Alex Lutz – Sexe, grog et rocking chair Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-16 20:45 – 22:25

Gratuit : non De 34€ à 44€ Durée 1h40 À partir de 13 ans Tarifs :Liberté 34 € / 39 €Tarif plein 39 € / 44 € Tout public

Sur scène, entouré d’une montagne d’objets accumulés par son père, accompagné tantôt par son cheval Nilo, tantôt par un musicien, il compose un espace de jeu singulier, où se croisent souvenir et fiction. Entre confidence et transformation, il donne vie à des figures hautes en couleur : l’ami d’enfance alcoolique, un couple de boomeurs largués par l’époque, et d’autres proches inspirés de son histoire. Avec pudeur et humour, il évoque les travers de son père, sa maladie, les non-dits familiaux, le chemin de la disparition et, in fine, l’amour qui les unissait. Une écriture ciselée, pour une réflexion sur ce qui reste, ce qui se transmet, et la manière dont chacun compose avec l’absence. > Molière 2026 de l’Humour

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

02 28 22 24 24 https://www.theatre-carquefou.fr/



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