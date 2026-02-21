Alex Vizorek Coust

Alex Vizorek

Château de Bonnais Coust Cher

Tarif : 27 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Mercredi 17 juin 2026 20:00

Fin : 17 juin 2026 22:00

Date(s) :

2026-06-17

Après deux spectacles thématiques (Alex Vizorek est une œuvre d'Art et Ad Vitam), l'humoriste belge part en tournée avec seulement un pied de micro ; En mode Stand Up. Déconseillé aux moins de 16 ans. Nombre de places limité. Buvette. Ouverture des portes 19h30. Tarif : 27€.

Château de Bonnais Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire

