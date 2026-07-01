Alexeï et Yulia | Théâtre, Lycée Honoré d’Estienne d’Orves, Carquefou

Informations pratiques

Alexeï et Yulia | Théâtre 16 et 17 février 2027 Lycée Honoré d’Estienne d’Orves Loire-Atlantique

De 17 € à 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-16T20:45:00+01:00 – 2027-02-16T21:45:00+01:00

Fin : 2027-02-17T20:45:00+01:00 – 2027-02-17T21:45:00+01:00

Inspirés du journal de prison d’Alexeï Navalny, Gaëtan Vassart et Sabrina Kouroughli reconstituent cette nuit du 17 janvier 2021, un moment où les mots se heurtent aux silences, où les doutes se disputent à la détermination. Que se sont-ils dit ? Comment ont-ils vécu ce moment déchirant entre l’amour qui retient et l’engagement qui pousse au départ ?

Dans ce face-à-face tendu et poignant, les deux comédiens incarnent un couple brûlé par la passion et l’Histoire, où chaque réplique devient un enjeu de survie. Trois ans plus tard, le 16 février 2024, Alexeï Navalny trouvait la mort en prison. Son combat pour la démocratie, lui, survit.

Lycée Honoré d’Estienne d’Orves 2 Esplanade du Lycée, 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}]

Ce fut la dernière. La dernière nuit qu’Alexeï Navalny et son épouse Yulia ont passée ensemble avant son retour en Russie.

Cie La Ronde de Nuit