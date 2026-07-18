AGENDA · Rennes
Alexis & Trem – Rien que pour vous Le Bacchus Rennes
mercredi 24 mars 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Alexis & Trem – Rien que pour vous Le Bacchus Rennes Mercredi 24 mars 2027, 21h00
Une aventure improvisée d’une heure, sans texte, sans eau et sans parachute
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-24T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-24T22:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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