Informations pratiques

Alexis & Trem – Rien que pour vous Le Bacchus Rennes Mercredi 24 mars 2027, 21h00

Une aventure improvisée d’une heure, sans texte, sans eau et sans parachute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-24T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-24T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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