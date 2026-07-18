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Alexis & Trem – Rien que pour vous Le Bacchus Rennes

mercredi 24 mars 2027 · Le Bacchus · Rennes

Alexis & Trem – Rien que pour vous Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 24 mars 2027
Fin
mercredi 24 mars 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Alexis & Trem – Rien que pour vous Le Bacchus Rennes Mercredi 24 mars 2027, 21h00

Une aventure improvisée d’une heure, sans texte, sans eau et sans parachute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-24T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-24T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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