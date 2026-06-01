Projections du Parlement 2026, Parlement de Bretagne, Rennes

Projections du Parlement 2026 18 juillet – 22 août Parlement de Bretagne Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T23:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T22:30:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00

Rennes Métropole, en partenariat avec Destination Rennes, proposent, comme chaque année, un spectacle monumental projeté sur la façade du Parlement de Bretagne durant l’été.

La 17ème édition de cet événement se déroulera pendant 5 semaines, du 18 juillet au 22 août 2026 inclus.

À partir de la Vilaine, le projet déploie la thématique de l’eau au sens large : force, mémoire, lien et ressource fragile. La façade du Parlement devient ainsi un support vivant, capable de traduire les différents états et usages de l’eau, tout en offrant une expérience sensible et spectaculaire.

Le parti pris artistique consiste à mêler travail graphique sur l’architecture et effets immersifs, pour créer un dialogue entre le monument, le fleuve et le spectateur, et faire naître une expérience collective où l’eau devient matière vivante, vecteur d’émotion et d’émerveillement.

« Au fil de l’eau » est un spectacle original et gratuit de 17 minutes, basé sur une haute qualité visuelle. Il se propose d’être un moment récréatif, spectaculaire et populaire pour le public local et touristique.

Il est programmé tous les soirs à 23 heures en juillet et 22h30 en août.

Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Projections monumentales – Place du Parlement de Bretagne – Rennes

V. Lebreton