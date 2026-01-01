Alger 1905 : les archives savantes et familiales d’un orientalisme colonial BULAC Paris

18h : visite guidée par les commissaires de l’exposition

Retrouvez les commissaire autour de l’exposition « Orientalisme et colonisation en Algérie : René Basset et ses archives » présentée du 5 janvier au 14 février 2026 au rez-de-jardin de la bibliothèque.

19h : table-ronde autour de l’exposition

Les

commissaires de l’exposition Marie Bossaert, Augustin Jomier et

Emmanuel Szurek présenteront leurs recherches au long cours autour de la

figure et du travail de René Basset (1855-1924), spécialiste des

langues arabes et berbère ayant fait toute sa carrière à l’université

d’Alger et ayant significativement contribué à faire de cette ville l’un

des principaux centres de l’orientalisme de son époque. Ils seront

accompagnés de Benjamin Guichard, directeur scientifique de la BULAC. À partir des documents présentés au sein de l’exposition, qui incluent les travaux linguistiques de Charles de Foucauld,

ils expliciteront en quoi les archives de René Basset et celles

d’autres orientalistes permettent d’éclairer une facette oubliée de

l’histoire coloniale.

Visite guidée et table-ronde autour de l’exposition « Orientalisme et colonisation en Algérie : René Basset et ses archives ». Une soirée consacrée aux réseaux orientalistes à l’aube du XXe siècle et au travail sur le terrain de René Basset, au travers de ses archives et de sa bibliothèque en partie conservées par l’EHESS et la BULAC.



L’exploration des archives de l’époque montre comment la recherche scientifique menée au quotidien sur le terrain colonial, combinée à diverses interventions politiques et universitaires, a joué un rôle clé dans l’établissement d’Alger comme un pôle essentiel de l’orientalisme savant international au début du XXe siècle.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

BULAC 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

