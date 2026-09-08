Informations pratiques

Troyes

Algo-mind le jeu pour comprendre les algorithmes

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 18:00:00

fin : 2026-09-28 19:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Les algorithmes sont partout dans notre quotidien… mais savons-nous vraiment comment ils fonctionnent ?

À travers le jeu Algomind, venez découvrir de manière ludique comment les algorithmes utilisent nos données, influencent nos usages et peuvent avoir un impact sur notre quotidien.

Un moment pour jouer, comprendre, questionner et échanger autour du numérique, sans avoir besoin d’être un expert ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Algo-mind le jeu pour comprendre les algorithmes Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne