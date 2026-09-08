Algo-mind le jeu pour comprendre les algorithmes Troyes
lundi 28 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Algo-mind le jeu pour comprendre les algorithmes
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:00:00
fin : 2026-09-28 19:00:00
Date(s) :
2026-09-28
Les algorithmes sont partout dans notre quotidien… mais savons-nous vraiment comment ils fonctionnent ?
À travers le jeu Algomind, venez découvrir de manière ludique comment les algorithmes utilisent nos données, influencent nos usages et peuvent avoir un impact sur notre quotidien.
Un moment pour jouer, comprendre, questionner et échanger autour du numérique, sans avoir besoin d’être un expert ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Algo-mind le jeu pour comprendre les algorithmes Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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