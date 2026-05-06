Algues sauvages et immersion Kerlouan
Algues sauvages et immersion Kerlouan mercredi 5 août 2026.
Kerlouan
Algues sauvages et immersion
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
En partenariat avec Estran’Ørdinaire Nadia Chichiarelli
Découverte de l’estran reconnaissance des algues en échouage comprendre leurs usages (cuisine, bien-être), supports pédagogiques illustrés.
Immersion douce avec palmes-Observation des algues dans leur milieu naturel approche accessible, ludique et sécurisée-Cueillette à pied Récolte guidée et responsable sur l’estran.
Dégustation conviviale tisane, découvertes gustatives, échanges de recettes !
Séance de 2h30 sur réservation + de 12 ans .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Algues sauvages et immersion
L’événement Algues sauvages et immersion Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Kerlouan (Finistère)
- Mini-stage algues Kerlouan 16 mai 2026
- Initiation à la pêche sous-marine Kerlouan 17 mai 2026
- Balade contée en bord de mer Kerlouan 20 mai 2026
- Gward an aod war ar mor, Village de Meneham, Kerlouan 23 mai 2026
- Randonnée palmée Kerlouan 23 mai 2026