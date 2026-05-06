Kerlouan

Algues sauvages et immersion

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

En partenariat avec Estran’Ørdinaire Nadia Chichiarelli

Découverte de l’estran reconnaissance des algues en échouage comprendre leurs usages (cuisine, bien-être), supports pédagogiques illustrés.

Immersion douce avec palmes-Observation des algues dans leur milieu naturel approche accessible, ludique et sécurisée-Cueillette à pied Récolte guidée et responsable sur l’estran.

Dégustation conviviale tisane, découvertes gustatives, échanges de recettes !

Séance de 2h30 sur réservation + de 12 ans .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15

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English : Algues sauvages et immersion

L’événement Algues sauvages et immersion Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne