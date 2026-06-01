Alice au Château des Merveilles, Château de La Napoule, Mandelieu-la-Napoule

Alice au Château des Merveilles 5 – 7 juin Château de La Napoule Alpes-Maritimes

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Découvrez les jardins enchanteurs du Château de La Napoule les 5, 6 et 7 juin à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Profitez d’un cadre exceptionnel au bord de la Méditerranée entre nature, art et architecture dans les jardins imaginés par Marie Clews au début du XXème siècle.

Lors des Rendez-vous aux jardins, le Château de La Napoule propose une animation inédite spécialement créée pour cette édition : un conte à énigmes inspiré de l’univers d’Alice aux pays des merveilles, destiné aux enfants à partir de 6 ans.

Au fil des jardins, les participant·es seront invité·es à résoudre des énigmes, suivre des indices et découvrir les jardins du Château sous un nouveau regard, entre imaginaire et exploration.

Une belle occasion de découvrir les jardins autrement et de partager un moment d’aventure en famille !

Dates et horaires :

• Vendredi 5 juin à 10h30

• Samedi 6 juin à 10h30

• Dimanche 7 juin à 10h30 et 15h00

Sur réservation ou à la billetterie dans la limite des places disponibles

Animation comprise dans le prix d’entrée du Château

À noter : fermeture exceptionnelle du site à 15h00 les 5 et 6 juin.

Lors de l’activité, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Château de La Napoule Avenue Henry Clews, 06210 Mandelieu-la-Napoule, France Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493499505 http://www.chateau-lanapoule.com [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPIVKJM69nVExdVJtt41TLGeviZ7Cv8xmBJ-iGKlTG331wIw/viewform?usp=dialog »}] Dans les années 1920, Henry et Marie Clews restaurent le château de La Napoule dans le goût néo-médiéval. Henry y installe son atelier de sculpteur tandis que Marie créé le jardin aux inspirations éclectiques. Une large allée centrale bordée d’une double haie conduit au château. Elle longe un jardin dit romain où agrumes et lauriers accompagnent son bassin rectangulaire entouré de bergénias et agapanthes, tandis que la pergola des philosophes s’adosse au mur de l’église voisine. Cèdres et pins semblent dominer l’esplanade des sarcophages où se mêlent bosquets et salles de verdure. Longeant la mer, se succèdent le jardin vénitien planté de buis autour du puits monolithe, puis les terrasses aboutissant au jardin de la Mancha où une tour abrite le mausolée des Clews. L’ensemble est émaillé de la statuaire de Henry Clews. Un site insolite où se développe l’accueil d’artistes en résidence. En voiture : Autoroute A8, sortie 40 “Mandelieu Centre”. En bus : Ligne 22 reliant la Gare SNCF de Cannes à Théoule-sur-Mer, arrêt « Port de La Napoule ». Parking St Fainéant : 50 places. Parking Soustelle : 40 places.

**Découvrez les jardins enchanteurs du Château de La Napoule les 5, 6 et 7 juin à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.** Profitez d’un cadre exceptionnel au bord de la Méditerranée entre nature, …

©Laurent Barnavon