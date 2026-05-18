ALIOCEMA RUN ESPACE ALEX JANY Saint-Jean

Saint-Jean

ALIOCEMA RUN

ESPACE ALEX JANY Chemin de Belbèze Saint-Jean Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Relevez le défi solidaire !

Un événement sportif, festif et solidaire, porté par l’association ALIOCEMA, pour soutenir la recherche contre le cancer du cerveau.

Débutant ou sportif confirmé, marcheur, ou coureur les courses sont ouvertes à tous. 2 circuits sont proposés 5 ou 10 km pour la course. 5 km de marche et la mini-course pour les enfants. 9 .

ESPACE ALEX JANY Chemin de Belbèze Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take up the solidarity challenge!

L’événement ALIOCEMA RUN Saint-Jean a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE