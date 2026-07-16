Portes Ouvertes au Moulin de Quilio, atelier de poterie et ancienne minoterie., Moulin de Quilio, Saint-Jean

Informations pratiques

Portes Ouvertes au Moulin de Quilio, atelier de poterie et ancienne minoterie. 19 et 20 septembre Moulin de Quilio Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans cet ancien moulin et découvrez son bief, sa turbine et de nombreuses machines qui servirent du temps de la minoterie. Au cours de votre visite, vous en saurez plus sur leur fonctionnement et l’histoire du moulin.

Puis, pénétrez dans l’atelier de poterie de Michele Brady Céramiques, installé au premier étage du moulin et découvrez les différentes étapes de la production artisanale de la céramique.

Visitez la salle d’exposition au deuxième étage (photos, sculptures, peintures). Des ateliers participatifs et animations autour de la poterie vous seront proposés par les adhérents de l’association Moulin de Quilio.

Moulin de Quilio Moulin de Quilio, 56310 Guern Saint-Jean 56310 Morbihan Bretagne +33 6 16 25 04 95 https://www.michelebradyceramiques.com/moulin-de-quilio-asscociation-evenements https://www.instagram.com/moulin_quilio/;https://www.facebook.com/moulin.de.quilio/ Le Moulin de Quilio a fonctionné comme minoterie jusqu’en 2001. Depuis 2020, un atelier de poterie y est en activité. Il accueille également des expositions des membres de l’association. Parking à l’extérieur.

Entrez dans cet ancien moulin et découvrez son bief, sa turbine et de nombreuses machines qui servirent du temps de la minoterie.

© Moulin de Quilio