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ALIPH : PROTÉGER LE PATRIMOINE EN PÉRIL, Cinémas du Grütli, Genève

samedi 12 septembre 2026 · Cinémas du Grütli · Genève

ALIPH : PROTÉGER LE PATRIMOINE EN PÉRIL, Cinémas du Grütli, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Cinémas du Grütli
Adresse
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
0.-

ALIPH : PROTÉGER LE PATRIMOINE EN PÉRIL Samedi 12 septembre, 13h00 Cinémas du Grütli

0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous le thème « En péril ? », la fondation ALIPH, en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire, l’État de Genève et les Cinémas du Grütli, propose une rencontre consacrée à la protection du patrimoine en temps de guerre.

La projection de trois courts films sur la sauvegarde du patrimoine menacé, notamment en Ukraine et à Mossoul, sera suivie d’une table ronde consacrée aux enjeux de la protection des biens culturels, avec des exemples de collaborations à Gaza et en Ukraine.

Avec :
Gala-Alexa Amagat, chargée de projets à la fondation ALIPH
Béatrice Blandin, conservatrice d’archéologie au Musée d’art et d’histoire de Genève
Fadel Al Utol, archéologue palestinien

12 septembre | 13h–14h30
Cinémas du Grütli, Salle Michel Simon, Genève
️ Accès libre

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878
Projection et table ronde

DR

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