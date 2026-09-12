ALIPH : PROTÉGER LE PATRIMOINE EN PÉRIL, Cinémas du Grütli, Genève
samedi 12 septembre 2026 · Cinémas du Grütli · Genève
Informations pratiques
ALIPH : PROTÉGER LE PATRIMOINE EN PÉRIL Samedi 12 septembre, 13h00 Cinémas du Grütli
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous le thème « En péril ? », la fondation ALIPH, en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire, l’État de Genève et les Cinémas du Grütli, propose une rencontre consacrée à la protection du patrimoine en temps de guerre.
La projection de trois courts films sur la sauvegarde du patrimoine menacé, notamment en Ukraine et à Mossoul, sera suivie d’une table ronde consacrée aux enjeux de la protection des biens culturels, avec des exemples de collaborations à Gaza et en Ukraine.
Avec :
• Gala-Alexa Amagat, chargée de projets à la fondation ALIPH
• Béatrice Blandin, conservatrice d’archéologie au Musée d’art et d’histoire de Genève
• Fadel Al Utol, archéologue palestinien
12 septembre | 13h–14h30
Cinémas du Grütli, Salle Michel Simon, Genève
️ Accès libre
Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878
Projection et table ronde
DR
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