Informations pratiques

Noyant-de-Touraine

Allée de Brou

Etangs de Fosson Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Nouvelle édition de la traditionnelle exposition de L’Allée de Brou à Noyant-de-Touraine.

Peintres, sculpteurs et Métiers d’Art exposent cette année aux Etangs de Fosson, ce qui permet de concilier Art et Nature.

Bar et restauration sur place.

Nouvelle édition de la traditionnelle exposition de L’Allée de Brou à Noyant-de-Touraine.

Peintres, sculpteurs et Métiers d’Art exposent cette année aux Etangs de Fosson, ce qui permet de concilier Art et Nature.

Bar et restauration sur place. .

Etangs de Fosson Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire chevaletsdecourtineau@gmail.com

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English : BROU ALLEY

Traditional exhibition of L’Allée de Brou in Noyant-de-Touraine, Sunday August 31, 2025 from 10 am to 7 pm

Painters, sculptors and Métiers d’Art exhibit on a site lined with century-old trees, where Art and Nature meet

L’événement Allée de Brou Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme