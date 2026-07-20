Alleyras en Fête Alleyras
vendredi 7 août 2026 · Alleyras
Informations pratiques
Alleyras
Alleyras en Fête
Le Bourg Alleyras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi, 19h30 Pique nique partagé & Soirée dansante
Samedi, dès 7h Vide-grenier
14h: Concours de Pétanque
19h Repas sur réservation par mail
Soirée Danses folkloriques feu d’artifice et embrasement de l’église.
Snack & Buvette toute la journée
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Le Bourg Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes alleyras@gmail.com
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English : Fête du village
Friday, 7:30 p.m.: Potluck Picnic & Dance
Saturday, starting at 7 a.m.: Yard Sale
2:00 p.m.: Petanque Tournament
7:00 p.m.: Dinner (reservations required via email)
Evening: Folk dancing, fireworks, and the church illuminated.
Snacks and refreshments available all day
L’événement Alleyras en Fête Alleyras a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire