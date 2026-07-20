Informations pratiques

Alleyras

Alleyras en Fête

Le Bourg Alleyras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi, 19h30 Pique nique partagé & Soirée dansante

Samedi, dès 7h Vide-grenier

14h: Concours de Pétanque

19h Repas sur réservation par mail

Soirée Danses folkloriques feu d’artifice et embrasement de l’église.

Snack & Buvette toute la journée

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Le Bourg Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes alleyras@gmail.com

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English : Fête du village

Friday, 7:30 p.m.: Potluck Picnic & Dance

Saturday, starting at 7 a.m.: Yard Sale

2:00 p.m.: Petanque Tournament

7:00 p.m.: Dinner (reservations required via email)

Evening: Folk dancing, fireworks, and the church illuminated.

Snacks and refreshments available all day

L’événement Alleyras en Fête Alleyras a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire