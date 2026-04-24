Saint-Germain-de-Salles

Allier et Saône-et-Loire La ligne de démarcation

Salle d’expositions du bourg Saint-Germain-de-Salles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Film documentaire rappelant l’instauration de la ligne de démarcation dés juillet 1940 avec le gouvernement Pétain installé à Vichy. A travers témoignages, rappels historiques, séquences d’actualité et photos d’époque, revoyons cette occupation.

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Salle d’expositions du bourg Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes centresportifsgs@gmail.com

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English :

Documentary film recalling the establishment of the demarcation line in July 1940 by the Pétain government in Vichy. Through eyewitness accounts, historical reminders, news footage and period photos, we revisit this occupation.

L’événement Allier et Saône-et-Loire La ligne de démarcation Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule