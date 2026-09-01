Informations pratiques

Soultz-sous-Forêts

Allumage des bougies de l’Avent par les personnages de Noël

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 18:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-11-29

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Au son de quelques notes de musique les personnages de Noël allumeront tour à tour les bougies de la couronne de l’Avent accompagnés par l’école de musique.

Les personnages de Noël allumeront tour à tour les bougies de l’Avent accompagnés de l’école de musique. 0 .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] To the sound of a few notes of music, the Christmas characters take turns lighting the candles in the Advent wreath, accompanied by the music school.

L’événement Allumage des bougies de l’Avent par les personnages de Noël Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte