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Allumage du Four à pain Four à pain Tréméreuc

Allumage du Four à pain Four à pain Tréméreuc samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Four à pain

Adresse : 4 Rue André Foubert

Ville : 22490 Tréméreuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Tréméreuc

Allumage du Four à pain

Four à pain 4 Rue André Foubert Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Profitez de l’allumage du four à pain à Tréméreuc pour faire cuire votre pain ou votre pizza.

Pensez à bien fariner le linge dans lequel votre pâte va lever. Après le pain, vous pouvez faire cuire tartes, tourtes, gâteaux, terrines… et profiter d’un moment convivial dans un espace authentique !   .

Four à pain 4 Rue André Foubert Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 34 90 

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English :

L’événement Allumage du Four à pain Tréméreuc a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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