Allumage du Four à pain Four à pain Tréméreuc
Allumage du Four à pain Four à pain Tréméreuc samedi 11 juillet 2026.
Tréméreuc
Allumage du Four à pain
Four à pain 4 Rue André Foubert Tréméreuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Profitez de l’allumage du four à pain à Tréméreuc pour faire cuire votre pain ou votre pizza.
Pensez à bien fariner le linge dans lequel votre pâte va lever. Après le pain, vous pouvez faire cuire tartes, tourtes, gâteaux, terrines… et profiter d’un moment convivial dans un espace authentique ! .
Four à pain 4 Rue André Foubert Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 34 90
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English :
L’événement Allumage du Four à pain Tréméreuc a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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