Compétition au profit de L’outil en Main Golf de Tréméreuc Golf de Tréméreuc Tréméreuc dimanche 21 juin 2026.

Tréméreuc

Compétition au profit de L’outil en Main Golf de Tréméreuc

Golf de Tréméreuc 14 Rue de Dinan Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Rotary Club de Dinard Côte d’Emeraude organise une deuxième compétition de golf caritative au profit de l’association L’outil en Main le dimanche 21 juin.

Echanger et Transmettre est la vocation bénévole de l’association à Dinard… Pour initier à l’ensemble des métiers manuels des enfants de 9 ans à 13 ans encadrés par de jeunes retraités ou actifs passionnés par leur métier. .

Golf de Tréméreuc 14 Rue de Dinan Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 10 40

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English :

L’événement Compétition au profit de L’outil en Main Golf de Tréméreuc Tréméreuc a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme