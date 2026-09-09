Informations pratiques

Sélestat

Allumage du grand sapin

Place d’Armes Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Lancement des festivités de Noël avec l’allumage du grand sapin

Le lancement des festivités de Noël à Sélestat débute avec l’allumage du grand sapin installé sur la place d’Armes, en présence du Professeur Sappinus. 0 .

Place d’Armes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

Christmas festivities kick off with the lighting of the big tree

L’événement Allumage du grand sapin Sélestat a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme