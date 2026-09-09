Allumage du grand sapin Sélestat
vendredi 20 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Allumage du grand sapin
Place d’Armes Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Lancement des festivités de Noël avec l’allumage du grand sapin
Le lancement des festivités de Noël à Sélestat débute avec l’allumage du grand sapin installé sur la place d’Armes, en présence du Professeur Sappinus. 0 .
Place d’Armes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christmas festivities kick off with the lighting of the big tree
L’événement Allumage du grand sapin Sélestat a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat 9 septembre 2026
- Sortie nature le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Illwald Sélestat 9 septembre 2026
- Conférence Sélestat sous l’oeil des archéologues Sélestat 10 septembre 2026
- Exposition À la gloire de l’objet Sélestat 11 septembre 2026
- Voir, revoir Une sélection d’œuvres de la collection du FRAC Alsace Sélestat 11 septembre 2026