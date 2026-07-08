Rentrée des associations Sélestat
samedi 5 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Rentrée des associations
Quai Albrecht Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Temps d’échange, de promotion et de valorisation du monde associatif local
L’ensemble du tissu associatif sélestadien sera présent pour offrir aux participants un moment d’échanges, de promotion et de valorisation du monde associatif local en un même lieu.
Les associations, en allant à la rencontre du grand public, présenteront et valoriseront leur activité pour attirer de nouveaux adhérents, membres et licenciés, ou simplement discuter et créer des liens. 0 .
Quai Albrecht Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 90
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English :
A time for exchanging ideas and promoting local associations
L’événement Rentrée des associations Sélestat a été mis à jour le 2026-07-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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