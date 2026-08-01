Atelier enfants promenade Sélestat
mercredi 19 août 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Atelier enfants promenade
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Atelier pour créer un leporello et voyager dans l’image. Dès 8 ans
Des ateliers créatifs en compagnie d’Amélie Dufour, illustratrice, vous seront proposés pour découvrir son univers et ses pratiques artistiques à l’occasion de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 .
Atelier pour créer un leporello et voyager dans l’image.
Dès 8 ans. 0 .
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
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English :
Workshop on creating a leporello and exploring the world of images. Ages 8 and up
L’événement Atelier enfants promenade Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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