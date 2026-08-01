Informations pratiques

Sélestat

Atelier enfants promenade

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Atelier pour créer un leporello et voyager dans l’image. Dès 8 ans

Des ateliers créatifs en compagnie d’Amélie Dufour, illustratrice, vous seront proposés pour découvrir son univers et ses pratiques artistiques à l’occasion de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 .

Atelier pour créer un leporello et voyager dans l’image.

Dès 8 ans. 0 .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

Workshop on creating a leporello and exploring the world of images. Ages 8 and up

L’événement Atelier enfants promenade Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme