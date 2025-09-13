Dégustation vins & spécialités Sélestat
Dégustation vins & spécialités Sélestat vendredi 7 août 2026.
Sélestat
Dégustation vins & spécialités
7 rue du sel Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Découvrez 4 accords autour des produits traditionnels de fermentation
Découvrez 4 accords autour des produits traditionnels de fermentation. Accompagné d’un guide local, initiez-vous à la dégustation et partez à la découverte des cépages alsaciens et des spécialités boulangères emblématiques de la région dans le musée. .
7 rue du sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org
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English :
Discover 4 pairings based on traditional fermentation products
L’événement Dégustation vins & spécialités Sélestat a été mis à jour le 2026-06-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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