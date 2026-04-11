Sélestat

L’Evasion aux remparts

Avenue Adrien Zeller Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

La fameuse soirée de l’Evasion au parc des Remparts est de retour avec 4 groupes qui se succèdent sur scène et de la petite restauration

Le mois de juillet s’annonce musical avec L’Évasion. Eh oui, la fameuse soirée au parc des Remparts est de retour avec au programme

19h-19h45 le groupe de reprises blues rock des années 70 One Way qui ouvrira la soirée. Leur groove accroche dès les premières notes !

20h-20h45 puis vient le groupe des Cachou Cachou de L’Évasion, avec leur cocktail énergisant et joyeux de musique rock and soul pour danser.

21h-21h45 ensuite nous aurons du rock alternatif avec le quatuor strasbourgeois de Alternative Skin. Ils puisent leur énergie dans les Foo Fighters, les Pixies, Muse.

22h-22h45 et enfin Psy Agony revient avec son métal sombre et hypnotique qui vous envoutera.

Une petite restauration est prévue. .

Avenue Adrien Zeller Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

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English :

The famous L’Evasion evening at Parc des Remparts is back, featuring four bands performing one after another and light refreshments.

L’événement L’Evasion aux remparts Sélestat a été mis à jour le 2026-06-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme