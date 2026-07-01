Canoë By Night Sélestat

Informations pratiques

Sélestat

Canoë By Night

4 impasse JF Champollion Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 19:45:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

À bord de votre canoë, accompagné(s) d’un moniteur agréé, profitez d’un ciel clair et étoilé pour explorer la faune et la flore du Ried et de la réserve naturelle de l’Illwald, tout en vous laissant transporter par les bruits de la nature environnante

Balade nocturne en canoë, jetez-vous à l’eau pour une expérience unique et insolite ! Pagayez en toute quiétude, au fil de l’eau, dans le silence de la nuit.

À bord de votre canoë, accompagné(s) d’un moniteur agréé, profitez d’un ciel clair et étoilé pour explorer la faune et la flore du Ried et de la réserve naturelle de l’Illwald, tout en vous laissant transporter par les bruits de la nature environnante.

Informations pratiques

Parcours nocturne sur l’Ill d’Illhaeusern à Sélestat

Rendez-vous prévu à 19h45 à la base du Canoë-Kayak Club de l’Ill Sélestat (CAKCIS). Trajet aller jusqu’à Illhaeusern assuré par le club

2h de navigation environ (compter 3h environ avec l’accueil, l’équipement, la présentation des consignes de navigation et de sécurité, le pot à l’arrivée)

Sortie accompagnée par un moniteur diplômé du CAKCIS

Dès 7 ans !

Conditions de participation

Avoir 7 ans minimum. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte !

Savoir nager 25 mètres et s’immerger, ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique du canoë

Port du gilet de sauvetage (fourni par le club) obligatoire le temps de la navigation

À prévoir

Vêtements adaptés à la pratique du canoë et chaussures fermées

Vêtements de rechange

Lampe frontale .

4 impasse JF Champollion Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 29 84 cakcis.selestat@gmail.com

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English :

%C0 From the deck of your canoe, accompanied by a certified instructor, enjoy a clear, starry sky as you explore the flora and fauna of the Ried and the Illwald Nature Reserve, while letting yourself be carried away by the sounds of the surrounding nature

L’événement Canoë By Night Sélestat a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme