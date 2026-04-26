Conférence Vincent Chevillon Sélestat

Sélestat

Pique-nique au jardin

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 12:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-21 2026-08-28

Après une visite des œuvres qui habitent le jardin du FRAC, profitez de cet espace convivial pour déjeuner

Tous les vendredis de l’été, venez avec votre pique-nique au FRAC Alsace !

Après une visite des œuvres qui habitent le jardin du FRAC, profitez de cet espace convivial pour déjeuner. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org

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English :

After a visit to the works in the FRAC garden, take advantage of this convivial space for lunch

L’événement Pique-nique au jardin Sélestat a été mis à jour le 2026-05-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme