Conférence Vincent Chevillon Sélestat
Conférence Vincent Chevillon Sélestat vendredi 10 juillet 2026.
Sélestat
Pique-nique au jardin
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 12:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-21 2026-08-28
Après une visite des œuvres qui habitent le jardin du FRAC, profitez de cet espace convivial pour déjeuner
Tous les vendredis de l’été, venez avec votre pique-nique au FRAC Alsace !
Après une visite des œuvres qui habitent le jardin du FRAC, profitez de cet espace convivial pour déjeuner. 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org
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English :
After a visit to the works in the FRAC garden, take advantage of this convivial space for lunch
L’événement Pique-nique au jardin Sélestat a été mis à jour le 2026-05-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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