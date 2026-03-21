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Concert des professeurs de musique Sélestat

Concert des professeurs de musique Sélestat

Concert des professeurs de musique Sélestat vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Rue Hans Thieffenthal

Ville : 67600 Sélestat

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Sélestat

Concert des professeurs de musique

Rue Hans Thieffenthal Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Un des concerts incontournables de l’été sélestadien. Pas de repli en cas de météo défavorable
Les professeurs de l’école de musique de Sélestat vous proposent un concert estival en plein air.

Pas de repli en cas de météo défavorable. 0  .

Rue Hans Thieffenthal Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 

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English :

One of the must-see concerts of the Selestadian summer. No fall-back in case of bad weather

L’événement Concert des professeurs de musique Sélestat a été mis à jour le 2026-05-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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