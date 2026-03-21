Sélestat

Concert des professeurs de musique

Rue Hans Thieffenthal Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Un des concerts incontournables de l’été sélestadien. Pas de repli en cas de météo défavorable

Les professeurs de l’école de musique de Sélestat vous proposent un concert estival en plein air.

Pas de repli en cas de météo défavorable. 0 .

Rue Hans Thieffenthal Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of the must-see concerts of the Selestadian summer. No fall-back in case of bad weather

L’événement Concert des professeurs de musique Sélestat a été mis à jour le 2026-05-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme