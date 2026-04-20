Sélestat

Concert la Rockale

Quail de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert de l’ensemble rock la Rockale au profit de l’association Enfants cancer santé

Concert solidaire avec l’ensemble vocal et musical rock La Rockale au profit de Enfant Cancer Santé organisé par le Lions International Branche Ebersheim Les Deux Chapelles. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association.

Buvette et petite restauration avant après le concert et pendant l’entracte, billets en vente dès l’ouverture de la salle à 19h. .

Quail de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 09 67 81

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English :

Concert by the rock ensemble la Rockale in aid of the Enfants cancer santé association

L’événement Concert la Rockale Sélestat a été mis à jour le 2026-04-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme